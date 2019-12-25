Петербуржцам рассказали, почему включались печки в автобусах

В настоящий момент специалисты исправили неполадки

В среду, 23 июня, в социальных сетях петербуржцы жаловались на включенные печки в общественных транспортах в аномальную жару.

В пресс-службе автобусного парка АО "Третий парк" рассказали "Невским Новостям", что в дизельном автобусе повредилась печка. Начальник отдела маркетинга Денис Данилов заявил, что петербуржцы обращались к ним с данным вопросом. После чего специалисты оперативно отреагировали на жалобы.

Ранее мы писали, что петербургский наземный транспорт полностью будет оснащен кондиционерами в 2028 году.

Фото: Piter.tv