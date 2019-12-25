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Петербургский наземный транспорт полностью будет оснащен кондиционерами в 2028 году
Сегодня, 18:08
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Петербургский наземный транспорт полностью будет оснащен кондиционерами в 2028 году

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Горожане жалуются на отсутствие кондиционеров в транспорте.

Петербургский наземный транспорт будет оснащен кондиционерами в 2028 году. Об этом "Невским Новостям" сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранса" в понедельник, 21 июня. 

Известно, что в рамках программы развития СПб ГУП "Горэлектротранса" появится 629 новых трамваев и 587 троллейбусов. Так, во всех транспортах будут предусмотрены кондиционеры. В настоящий момент кондиционеры присутствуют лишь 8% трамваев и 54% троллейбусов.

В Петербурге по-прежнему держится аномальная жара. По словам синоптиков, она закончится на следующей неделе и весь июль в городе будет хорошая погода с превышающим на 1-2 градуса температурную норму.

Фото: Piter.tv

Теги: кондиционер, наземный транспорт, спб гуп горэлектротранс
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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