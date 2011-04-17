"Газпром" сменит прописку с Москвы на Петербург

Собрание акционеров ПАО "Газпром" состоится 25 июня, где будет рассмотрен обновленный устав холдинга.

В воскресенье, 6 мая, стало известно, что головная компания российского газового монополиста ПАО "Газпром" официально меняет прописку с Москвы на Петербург. Об этом говорится в материалах к собранию акционеров.

Собрание акционеров ПАО "Газпром" состоится 25 июня, где будет рассмотрен обновленный устав холдинга. Одним из изменений станет смена места регистрации компании.

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург. - текст устава ПАО "Газпром".

В 2011 году дочерняя компания корпорации "Газпром нефть" зарегистрировалась в Петербурге, а также перенесла свой головной офис. Затем поэтапно подразделения "Газпрома" и другие дочерние компании начали переезжать в Северную столицу.

В конце мая прошло заседание Межведомственного совета по реализации Соглашения о сотрудничестве между Петербургом и ПАО "Газпром". Там представили новую градостроительную инициативу – предложено возвести "Лахта Центр-2", высотой 703 метра. Piter.tv узнал, как футурологи и урбанисты отреагировали на новый проект "Газпрома".

Фото: lakhta.center.ru