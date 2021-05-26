"Лахта Центр 2": футурологи и урбанисты отреагировали на новый проект "Газпрома"

Специалисты задаются вопросом: какой смысл в строительстве такого здания в Петербурге, если оно не решит никаких проблем, а напротив, может их создать?

Во вторник, 25 мая, прошло заседание Межведомственного совета по реализации Соглашения о сотрудничестве между Петербургом и ПАО "Газпром". На встрече были также руководитель председателя правления компании Алексей Миллер и губернатор Александр Беглов. Помимо прочего, на заседании представили новую градостроительную инициативу – предложено возвести "Лахта Центр-2", высотой 703 метра.

Авторы проекта вложили несколько символов в проект. Так, 703 метра – дань уважения истории, году основания великого города; спираль символизирует неразрывную связь с историей и традициями Петербурга.

Предложенную инициативу сразу начали обсуждать в интернете. Большая часть горожан высказалась против такой постройки. Piter.TV поговорил с урбанистами и футурологом и узнал, что думают специалисты о новой спиралевидной башне на берегу Финского залива.

По словам специалиста "Городских проектов" в Петербурге Леонида Андрухова, изображение новой "Лахты" выглядит так, как видели небоскрёбы будущего во второй половине ХХ века. Однако в современном мире проект не похож на футуристичный. Что касается символизма, вложенного в проект, то "привязки к цифрам всегда надуманные и неестественные", – считает эксперт. Также Андрухов отметил, что "Лахта Центр" все еще недостроен.

Строительство небоскрёбов бывает оправдано ценой земли. Так происходит, например, в Нью-Йорке: там запредельно дорогие пятна застройки, выгоднее действительно строить вверх. С точки зрения урбанистики небоскрёбы – некомфортная среда, в них человек заперт в пространстве и перемещения в нём строго ограничиваются функциональными возможностями лифтов пояснил Леонид Андрухов и выразил надежду, что проект не будет реализован и никак не отобразится на облике Северной столицы.

Между тем создатели проекта отмечают, что здание станет органичным продолжением современного архитектурного ансамбля, а также мировым лидером в области технологических инноваций и зеленого строительства. Небоскреб будет может стать вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки (590 м) и верхнего эксплуатируемого этажа.

Благодаря появлению такого объекта район получит дополнительный импульс к развитию и закрепит за собой статус современного центра города с концептуальными пространствами для образования и отдыха отмечают в пресс-службе "Газпрома".

С такой позицией не согласен футуролог Данила Медведев. Проект является продолжением старого тренда о создании районов с небоскребами и не является чем-то новым.

Смысл создания небоскреба – возможность городов помериться силами и показать, кто сможет построить выше отметил Медведев.

По словам специалиста, практически проект может быть актуальным, если существует дефицит площадей.

Для начала нужно понять, для чего они [небоскребы] нужны. Для "Газпрома" это может быть полезно и интересно? Ну да, они заработают, получат площади для управления собственной деятельностью, но говорить, что это что-то футуристичное – абсурд, учитывая, что "Газпром" является компанией по добыче газа прежде всего. Лучше бы компания думала, как перестроит свою деятельность в связи с климатическими приоритетами и переходом на возобновляемые источникам энергии добавил футуролог.

Специалист также обратил внимание, что необходимо различать макромасштаб, как это выглядит на бумаге, и содержание небоскреба. Он уточнил, что содержание новой "Лахты" такое же, как у Эмпайр-стейт-билдинг – этажи соединяет лифт. То есть никаких инноваций, ни по энергетике, ни по "зеленым" функциям не заявлено. Башня выглядит якобы футуристично только внешне.

Насчет символизма, мне кажется, это не то, что нам нужно. Неразрывная связь с историями и традициями делается в отрыве от города, строятся просто "Лахта Центр", как, например, Дефанс в Париже, Кэнэри-Уорф в Лондоне, то есть город – отдельно, деловой центр – отдельно. Никто не думает, какая связь должна быть. Символический смысл является искусственным точно так же, как внедрение делового центра в Петербург объяснил Данила Медведев.

Помимо этого футуролог добавил, что с появлением новой "Лахты" фоновую картинку можно будет красиво сфотографировать, но это ничем не отличается от картинки десятков других городов.

То, что будет видно из центра этот небоскреб – не трагедия совершенно, к этому можно привыкнуть, вопрос же в отсутствии больших целей и смысла для города. "Лахта" не сможет ничего дать Петербургу. Транспортные системы будут вынужденно к этому приспосабливать. Вместо того, чтобы думать о создании рабочего и жилого пространства в городе, решили поставить с краю еще район. С точки зрения урбанистики должен быть другой подход подытожил футуролог.

Рассказывая о провальности идеи с точки зрения науки о развитии городских систем, Данила Медведев обратил внимание на всемирный тренд, который почему-то игнорируется в России. Так, Китай утвердил новые правила согласования строительства небоскребов в стране, которые ставят на этом крест, поскольку этот путь развития городов неполезный и нездоровый. Специалисты стараются развивать пространство, делать город приспособленным для человека.

Нужно ставить задачу комплексного городского планирования, делать модель развития города, понимать, какие роли будет играть город через тридцать лет. Соответственно, какие отрасли нужно развить, что должно появиться, что – поменяться, а что – исчезнуть. Только после этого предлагать решения, а здесь получается, что решения произвольным образом предлагаются. Зачем небоскреб? Кому он нужен? Почему не что-то другое? Этого никто не знает заключил Данила Медведев.

Урбанист Федор Коньков в беседе с Piter.TV задался некоторыми вопросами. Первый вопрос – почему предложение о строительстве знакового для города архитектурного объекта не сопровождается проведение масштабного международного конкурса (пока что заявлено, что по умолчанию его будет проектировать та же компания, которая проектировала первый небоскреб)? Второй вопрос – как экономически обосновано строительство столь масштабного здания для города – ведь первый небоскреб еще не заработал на полную мощность, а уже речь идет про второй, в полтора раза больше? Третий – почему столь масштабные средства тратятся именно на вертикальный и единичный объект, при том, что в европейской архитектурной практике, которой Петербург ближе, чем азиатской или ближневосточной, скорее есть тяготение к распределенным и не столь меняющим архитектурный облик города объектам? Ответа на них пока что нет.

В целом идея продолжения развития территории на Лахте в качестве делового района имеет право на жизнь, у территории есть свои проблемы с транспортной доступностью, но и оставлять одинокий, пусть и крупный офисный объект – означает не довести идею создания делового района до логического завершения. А вот формат этого спорный – логичнее и гармоничнее было бы оставить первый небоскреб как доминанту и создавать вокруг него объекты меньшего масштаба. Это бы не так пагубно повлияло бы на облик исторического города и снизило бы риски, связанные с заполнением объектов отметил специалист.

Подводя итог, можно заметить, что урбанисты не совсем понимают смысл строительства еще одного небоскреба и считают символизм проекта, мягко скажем, притянутым за уши.

Фото: Piter.tv, пресс-служба "Газпром"

Видео: пресс-служба "Газпром"