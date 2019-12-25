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"Газпром" переедет в "Лахту" в конце 2021 году
Сегодня, 21:52
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smirenny

"Газпром" переедет в "Лахту" в конце 2021 году

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В здании проходят отделочные работы.

Сотрудники "Газпрома" начнут переезжать в "Лахта Центр" в конце 2021 года, сообщил директор филиала "Газпром гражданское строительство" Антон Троянов.

Так, к концу следующего года, большая часть помещений в центре сможет принять сотрудников. Отмечается, что общественные пространства могут открыться в 2022 году. Сейчас в "Лахте" проходят отделочные работы, компания обустраивает здание и создает дизайн-проекты помещений.

Ранее мы писали, что вторую очередь "Лахта Центра" поставили на кадастровый учет.

Фото: "Лахта Центра" / ВК

Теги: газпром переедет в лахту, лахта центр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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