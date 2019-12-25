В понедельник, 24 августа, стало известно о том, что вторую очередь "Лахта Центра" поставили на кадастровый учет. Об этом сообщает в пресс-службе СПб ГУП "Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости".
По данным ГУП "ГУИОН", общая площадь всех помещений составила более 165 тысяч квадратных метров. В комплексе есть административное здание, которое включает 15 надземных этажей. Также имеются сооружения вспомогательного назначения.
В эксплуатацию введут в начале июля.
Ранее мы сообщали о том, что эксперты оценили новые "антивирусные" меры безопасности на стройках.
Фото:"Лахта Центра"/вк
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все