Суммарная площадь всех помещений составила более 165 тысяч квадратных метров.

В понедельник, 24 августа, стало известно о том, что вторую очередь "Лахта Центра" поставили на кадастровый учет. Об этом сообщает в пресс-службе СПб ГУП "Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости".

По данным ГУП "ГУИОН", общая площадь всех помещений составила более 165 тысяч квадратных метров. В комплексе есть административное здание, которое включает 15 надземных этажей. Также имеются сооружения вспомогательного назначения.

В эксплуатацию введут в начале июля.

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Фото:"Лахта Центра"/вк