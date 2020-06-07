"Газпром" объявил тендер на рекордную поставку труб

Авансовый платеж в размере 30% компания внесет в течение 90 дней.

ООО "Газпром инвест" объявил о закупке труб большого диаметра (ТБД) на 100 млрд рублей. Это станет крупнейшей закупкой в истории корпоративных практик российской компании.

На портале госзакупок сообщается, что в 2021 и 2022 году поставят 1,279 млн тонн по предельной цене – 98,402 млрд рублей. Итоги тендера, согласно документам, будут подведены 16 июня. Срок может сдвинуться. Авансовый платеж в размере 30% "Газпром" обязан внести в течение 90 дней.

Так, средняя цена одной тонны ТБД составит 76,934 тыс. рублей. По аналогичной цене "Газпром" уже закупал трубы ранее, но в значительно меньших объемах. В тендере также указано, что поставка осуществляется на базы компании в Романово, Рыздвяном, Ухте и Бугуруслане.

Напомним, ранее сообщалось, что способное достроить "Северный поток-2" судно сменило владельца.

Видео: Дмитрий Адский