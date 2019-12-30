Акции компании подорожали в 2019 году.

"Газпром" неожиданно стал опорой российской экономики. В 2019 году у компании подорожала котировка акций. По данным Сбербанка, это привело к поддержке всего отечественного фондового рынка На "Газпром" пришлось 26% от общего прошлогоднего роста рынка. Об этом сообщили в "РБК" со ссылкой на данные из выдержек кредитной организации.

По результатам 2019 года индекс по данным Московской биржи вырос на 42%. С таким показателем страна стала одним из мировых лидеров. В частности, добиться этого помогло укрепление национальной валюты - рубля. Лидерами по росту стали акции Сбербанка, "Лукойла". Они совокупно принесли 56: от общегодового роста. Плюс показали бумаги "Норникеля" и "Сургутнефтегаза". Компании дополнительно получили по 9 и 6 процентов соответственно.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Нафтогаз" повысил тариф на транзит российского газа в Европу.

