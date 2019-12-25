"Газпром нефть" арендовала площади "Невской ратуши"

Предварительно сделку оценивают в 3,2 млрд рублей в год.

Компания "Газпром нефть" арендовала бизнес-центр и 2 корпуса делового квартала "Невская ратуша". Об этом сообщило издание "Коммерсантъ" со ссылкой на ряд своих источников.

Сделку называют одной из крупнейших в истории петербургской коммерческой недвижимости - по версии одного источника общая площадь арендованных помещений составляет около 80 тыс. кв.м., а по другим сведениям "Газпром" арендовал 4 здания на 108 тыс. кв. м. В общей сложности за пользование пространством квартала компании придется платить 3,2 млрд рублей в год.

Отметим, что впервые ГК "Галс" выставила на продажу 3 здания "Невской Ратуши" в прошлом году. Тогда уже высказывались предположения о будущем арендаторе.

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Фото: Piter.TV