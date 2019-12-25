IKEA не собирается прекращать финансирование развязки в Кудрово

Также шведы продолжат инвестировать в строительство развязки у "МЕГА Парнас".

Не смотря на свой уход с российского рынка, шведская IKEA не прекратит инвестиции в строительство развязок в Петербурге. Об этом изданию "Деловой Петербург" заявили в пресс-службе компании.

Представители IKEA заверили, что готовы выполнить все заявленные ранее обязательства по проектам в Кудрово и Парнасе у ТЦ "МЕГА". Первый из контрактов был заключён в 2019 году с правительством Ленинградской области - финансирование составило 700 млн рублей.

В компании подчеркнули, что приоритетной задачей сейчас является обеспечение функционирования торговых центров.

Ранее эксперты рассказали, кто займёт место петербургских кинотеатров в ТЦ в случае закрытия.

Фото: ikea.com