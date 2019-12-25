Эксперты рассказали, кто займёт место петербургских кинотеатров в ТЦ в случае закрытия

Представители коммерческой недвижимости в городе пока ищут выход из ситуации.

Петербургские кинотеатры рискуют полностью уйти из торговых центров города, поскольку сейчас индустрия переживает далеко не самые лучшие времена. О том, кто может прийти на замену в освободившееся помещения, эксперты рассказали изданию "Невские новости".

Как отмечают специалисты, многие владельцы ТЦ сейчас находятся в поиске решение насущной проблемы. По словам эксперта по коммерческой недвижимости Даниила Торопова, в этой сфере самым актуальным трендом становится сочетание развлекательной и спортивной составляющих, поэтому не исключено, что именно она придёт на смену кинотеатрам.

Также специалисты считают возможным передачу ниши медицинским услугам, но больше ставят на открытие продуктовых магазинов, магазинов одежды и сервисов доставки.

Ранее мы сообщили о том, что сфера туризма в 2021 году принесла в бюджет Петербурга почти 234 млрд рублей.

Фото: Piter.TV