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Эксперты рассказали, кто займёт место петербургских кинотеатров в ТЦ в случае закрытия
Сегодня, 9:21
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Эксперты рассказали, кто займёт место петербургских кинотеатров в ТЦ в случае закрытия

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Представители коммерческой недвижимости в городе пока ищут выход из ситуации.

Петербургские кинотеатры рискуют полностью уйти из торговых центров города, поскольку сейчас индустрия переживает далеко не самые лучшие времена. О том, кто может прийти на замену в освободившееся помещения, эксперты рассказали изданию "Невские новости".

Как отмечают специалисты, многие владельцы ТЦ сейчас находятся в поиске решение насущной проблемы. По словам эксперта по коммерческой недвижимости Даниила Торопова, в этой сфере самым актуальным трендом становится сочетание развлекательной и спортивной составляющих, поэтому не исключено, что именно она придёт на смену кинотеатрам.

Также специалисты считают возможным передачу ниши медицинским услугам, но больше ставят на открытие продуктовых  магазинов, магазинов одежды и сервисов доставки.

Ранее мы сообщили о том, что сфера туризма в 2021 году принесла в бюджет Петербурга почти 234 млрд рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: кино, кинопрокат, санкт-петербург, тц петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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