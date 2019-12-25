"Газпром" не тронет охраняемые участки Охтинского мыса при строительстве офисов

Защищаемые территории в сохранном виде станут частью парка.

"Газпром нефть" определился с застройкой Охтинского мыса. Об этом стало известно "Фонтанке" от директора одной из структур компании Елены Илюхиной 10 февраля.

По словам Илюхиной, разработка архитектурного проекта развития территории перешла на второй этап, в котором участвуют четыре фирмы с мировым опытом. На мысе появится 28-метровый многофункциональный комплекс с офисами для специалистов разных направлений и центрами по управлению проектами и развитию искусственного интеллекта. Первый уровень комплекса станет общественным пространством, претендующим на звание новой популярной городской локации для местных жителей. Участки мыса со статусом охраняемого культурного наследия "Газпром" не застроит, но превратит в часть будущего парка и обеспечит их сохранность.

Ранее мы рассказывали, что "Газпром" ищет разработчика застройки Охтинского мыса.

Фото: citytowers.ru