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"Газпром-медиа" откроет в Петербурге компанию для проката авторского кино
Сегодня, 16:10
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IRINA_CHALKINA

"Газпром-медиа" откроет в Петербурге компанию для проката авторского кино

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Организацию назовут "Белые ночи".

В пятницу, 15 ноября, стало известно, что "Газпром-медиа" откроет в Петербурге компанию для проката авторского кино. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Денис Секачёв. Соответствующее заявление компания сделала во время VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Эксперты обсуждали культурную программу Петербурга к предстоящему Евро-2020.

Организацию назовут "Белые ночи". 

"Это бутиковая компания, стартап, мы будем работать примерно с 15 релизами в год",

 —отметил Секачёв.

Компания намерена работать не только с российскими режиссерами, но и продвигать интересные местным зрителям иностранные релизы.

Ранее мы сообщали о том, что Эрмитаж покажет на Евро-2020 репродукции картин стран-участников.

Фото:Piter.TV

 

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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