Таким образом болельщики увидят ретроспективу коллекций, которые хранятся в Эрмитаже.

В пятницу, 15 ноября, стало известно о том, что Эрмитаж покажет на ЕВРО-2020 репродукции картин стран-участников. Об этом Piter.TV сообщила заместитель председателя правительства России Ольга Голодец.

Таким образом болельщики увидят ретроспективу коллекций, которые хранятся в Эрмитаже.

"Мы можем представлять болельщикам и игрокам репродукции картин тех стран, которые в этот день будут выходить на поле. И это потрясающая ретроспектива нашего собрания, коллекций, которые хранятся в Эрмитаже", —сказано в сообщении.

Такое заявление Голодец сделала во время VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге появятся два арт-объекта к Евро-2020. Лучших выберут по конкурсу.

Видео:Piter.TV