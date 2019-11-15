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Эрмитаж покажет на ЕВРО-2020 репродукции картин стран-участников

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Таким образом болельщики увидят ретроспективу коллекций, которые хранятся в Эрмитаже.

В пятницу, 15 ноября, стало известно о том, что Эрмитаж покажет на ЕВРО-2020 репродукции картин стран-участников. Об этом Piter.TV сообщила заместитель председателя правительства России Ольга Голодец.

Таким образом болельщики увидят ретроспективу коллекций, которые хранятся в Эрмитаже.

"Мы можем представлять болельщикам и игрокам репродукции картин тех стран, которые в этот день будут выходить на поле. И это потрясающая ретроспектива нашего собрания, коллекций, которые хранятся в Эрмитаже",

—сказано в сообщении.

Такое заявление Голодец сделала во время VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге появятся два арт-объекта к Евро-2020. Лучших выберут по конкурсу.

Видео:Piter.TV

Теги: евро 2020, культура, новости спб, общество, спорт, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Культура,

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