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В Петербурге появятся два арт-объекта к Евро-2020. Лучших выберут по конкурсу

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Арт-объекты появятся в "ключевых пространствах" города.

В пятницу, 15 ноября, стало известно, что в Петербурге появятся два арт-объекта к Евро-2020. Об этом заявил Семен Михайловский, ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, член Совета при Президенте по культуре и искусству. 

Такое заявление Михайловский сделал во время VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Предполагается, что художники сами проявят инициативу.  Лучшие работы выберут по конкурсу. Арт-объекты появятся в "ключевых пространствах" города.

"Это возможность показать не только город, но и наши возможности. В городе есть действительно интересные пространства",

—заявил Михайловский.

Также пространства украсят и знаменитые современные художники. 

Ранее мы сообщали о том, что экс-вратарь "Зенита" Малафеев рассказал о любимой картине в Эрмитаже.

Видео:Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Спорт,

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