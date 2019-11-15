В Петербурге появятся два арт-объекта к Евро-2020. Лучших выберут по конкурсу

Арт-объекты появятся в "ключевых пространствах" города.

В пятницу, 15 ноября, стало известно, что в Петербурге появятся два арт-объекта к Евро-2020. Об этом заявил Семен Михайловский, ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, член Совета при Президенте по культуре и искусству.

Такое заявление Михайловский сделал во время VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Предполагается, что художники сами проявят инициативу. Лучшие работы выберут по конкурсу. Арт-объекты появятся в "ключевых пространствах" города.

"Это возможность показать не только город, но и наши возможности. В городе есть действительно интересные пространства", —заявил Михайловский.

Также пространства украсят и знаменитые современные художники.

Ранее мы сообщали о том, что экс-вратарь "Зенита" Малафеев рассказал о любимой картине в Эрмитаже.

Видео:Piter.TV