Здание находится в крымском посёлке Парковое под Ялтой.

Во вторник, 14 января, стало известно о том, что "Дочка" компании "Газпром" купила усадьбу в Крыму за 2 млрд рублей. Об этом сообщает Интерфакс" с ссылкой на источник в распорядительной дирекции имущества Крыма.

Известно, что ООО "Эколого-туристический центр в Парковом" выкупило на аукционе из государственной собственности усадьбу "Новый Кучук-Кой". Лот ушёл с молотка за 1,975 млрд рублей.

Здание находится в посёлке Парковое под Ялтой. Имение названо в честь мецената Якова Жуковского.

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Видео: YouTube / Gerasimov