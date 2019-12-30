Эксперты: в России упали продажи новых автомобилей

В 2019 году продажи снизились на 2,3%, до 1,76 млн штук.

Во вторник, 14 января, стало известно о том, что в России стремительно падают продажи новых автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экскпертов.

По данным аналитиков, в минувшем 2019 году продажи упали до 1,76 млн штук, таким образом оборот сократился до 2,3%. Специалисты предрекают дальнейшее падение в 2020. Отмечается, что продажи снизятся на 2,1%, до 1,72 млн.

В итоге эксперты заявили, что в России исчезает перспектива продажи новых автомобилей. Среди негативных последствий такого упадка — повышение утилизационного сбора.

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