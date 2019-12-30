Семьям с детьми предложили упростить переход на выгодную ипотеку

В случае принятия документа будет упрощен процесс рефинансирования ипотечных кредитов.

Во вторник, 14 января, стало известно о том, что в России рассматривают новый документ, который касается ипотечного кредитования семей с детьми. Соответствующий проект уже опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Предполагается, что российские семьи, где есть дети будут получать ипотеку на более выгодных условиях. Например, для родителей упростят процесс рефинансирования ипотечных кредитов. Также новый законопроект затронет вопросы с использованием средств материнского капитала.

Кроме того, российские депутаты предлагают снизить риски ипотечных кредитов относительно оформления обеспечения и защитить интересы несовершеннолетних.

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