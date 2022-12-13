"Газпром" идет вперед, несмотря на попытки сдерживания извне, заявил Путин

Глава РФ рассказал об ответственности в работе "Газпрома".

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что государственная корпорация "Газпром" идет вперед, несмотря на попытки сдерживания извне и западное санкционное давление. Соответствующее заявление лидер страны сделал в ходе своего выступления по видеосвязи с сотрудниками предприятия, которому исполняется 30 лет с момента основания. Политик обратил внимание специалистов на попытки вести недобросовестную конкуренцию в сфере энергетики.

Сегодня "Газпром" демонстрирует эффективность, устойчивость. Несмотря на недобросовестную, прямо скажем, конкуренцию, прямые попытки извне помешать, сдержать его развитие, "Газпром" идет вперед. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства пояснил, что отечественная компания запускает новые проекты по геологоразведке, добыче, глубокой переработке сырья, дополнительно принимает участие в строительстве транспортной инфраструктуры по всей территории страны, а также обеспечивает заказами высокотехнологичный бизнес. Все эти факторы говорят президенту РФ о высокой ответственности "Газпрома" к выполняемой работе.

Путин назвал регионы, где ожидается прирост потребления газа.

Фото и видео: Kremlin.ru