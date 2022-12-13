Путин назвал регионы, где ожидается прирост потребления газа

Глава России призвал развивать поставки энергетических ресурсов в КНР.

Российский президент Владимир Путин назвал регионы страны, в которых ожидается прирост потребления природного газа. Соответствующей информацией глава государства поделился по видеосвязи с участниками торжественного мероприятия на Ямале, посвященного 30-летию с момента основания государственной корпорации "Газпром". Политик полагает, что особое внимание следует обратить на развитие поставок в Азиатском-Тихоокеанском регионе. На эти территории придется более половины мирового спроса на данный энергетический ресурс. В этот список попадает и Китай. Лидер страны напомнил о высоких темпах роста китайской экономической системы.

Предыдущие 30 лет мировое потребление газа увеличилось почти вдвое, а в ближайшие 20 лет, по экспертным оценкам, прибавит еще как минимум 20%, а может, и больше. В так называемый переходный период востребованность будет колоссальной. Владимир Путин, президент РФ

Путин: газ еще очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным активом.

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