Путин: газ еще очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным активом

Глава РФ рассказал о будущем "Газпрома".

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что природный газ еще очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным энергетическим активом. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего видеообращения к представителям государственной корпорации "Газпром". Политик поздравил сотрудников предприятия с 30-летием с момента основания компании.

Конкретные задачи, новые проекты "Газпрома" прорабатываются на основе экспертного детального анализа и прогноза изменений тенденций на глобальных рынках. Спрос будет только расти. Владимир Путин, президент РФ

Путин назвал решение сохранить "Газпром" как единый комплекс верным.

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