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Путин: газ еще очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным активом

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Глава РФ рассказал о будущем "Газпрома".

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что природный газ еще очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным энергетическим активом. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего видеообращения к представителям государственной корпорации "Газпром". Политик поздравил сотрудников предприятия с 30-летием с момента основания компании.

Конкретные задачи, новые проекты "Газпрома" прорабатываются на основе экспертного детального анализа и прогноза изменений тенденций на глобальных рынках. Спрос  будет только расти.

Владимир Путин, президент РФ

Путин назвал решение сохранить "Газпром" как единый комплекс верным.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, газ, газпром, природный газ, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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