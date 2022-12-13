Путин назвал решение сохранить "Газпром" как единый комплекс верным

Глава РФ поздравил компанию с 30-летием.

Российский президент Владимир Путин назвал решение сохранить государственную корпорацию "Газпром" как единый комплекс верным. Соответствующее заявление по видеосвязи сделал глава государства в рамках выступления на мероприятии, посвященном 30-летию данного предприятия. Политик напомнил о том, что "Газпром" создавался изначально как самостоятельная компания в сложное для страны время. Сейчас же это предприятие считается один из локомотивов экономического возрождения и роста.

И решение сохранить его единый, цельный комплекс оказалось стратегически верным. "Газпром" развивался, тянул за собой, поддерживал многие другие отрасли, целые регионы, социальную сферу этих регионов. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ