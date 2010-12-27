"Газпром Арену" посетил миллионный болельщик

Достижение этого сезона было зафиксировано на матче "Зенит-Уфа".

В воскресенье, 10 марта, "Газпром Арена" приняла своего миллионного болельщика в этом сезоне. Достижение было зафиксировано на матче "Зенит-Уфа". Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

На матч 19-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Уфой" пришли 42 464 болельщика. В общей сложности на 10 марта 2019 года арена приняла 1 миллион 22 тысячи гостей в сезоне-2018/19.

Представители петербургского футбольного клуба поблагодарили горожан и гостей города за повышенный интерес ко всем событиям, которые проходят на арене. В этом сезоне здесь состоялись матчи сине-бело-голубых, концерт группировки "Ленинград", игры сборной России по хоккею и хоккейного клуба СКА, а также фан-зоны "Смотри+ Арена".

Напомним, что матч между "Зенитом" и "Уфой" завершился со счетом 2:1 в пользу петербуржцев. В составе команды Сергея Семака отличились Сердар Азмун и Эмилиано Ригони.

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