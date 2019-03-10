Нелегкая победа досталась "Зениту" в матче с "Уфой"

Счет встречи - 2:1.

Вечером 10 марта завершился матч РПЛ "Зенит"-"Уфа". Нелегкая победа досталась сине-бело-голубым.Об этом пишет "Фонтанка".

На 25-й минуте забил молдавский легионер гостей Кэтэлин Карп. На 30-й нападающий петербуржцев Сердар Азмун сравнял счет. Автором следующего гола за команду с берегов Невы стал полузащитник Эмилиано Ригони, он и вывел свою команду вперед.

Петербургская команда продолжает лидировать в чемпионате РПЛ с 40 очками. Следующий соперник петербуржцев - испанский "Вильярреал" в 1/8 Кубка Европы. Матч состоится 14 марта в Испании.

Видео: Instagram/olga_nelepenko