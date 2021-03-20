"ГАЗель" догнала фуру на КАД и превратилась в гору металла

Водитель фургона чудом остался жив.

В десятом часу утра в субботу, 20 марта, на КАД произошло жесткое ДТП. Как рассказали в соцсетях очевидцы, "ГАЗель" догнала фуру на КАД у съезда на Косыгина и впечаталась в нее.

В результате удара фургон превратился в груду покореженного металла – вся передняя часть "ГАЗели" оказался вдребезги разбита и смята. Водитель, по словам очевидцев, чудом выжил и пытался самостоятельно выбраться из поврежденного салона. По факту ДТП ведется проверка, на место уже прибыла полиция, а 27-летнего автомобилиста с травмами и переломами увезли на скорой помощи. Официальной информации по поводу аварии пока не появлялось.

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Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Надежда Ефимова