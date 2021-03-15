"Газель" и две легковушки столкнулись на Киевском шоссе

В воскресенье утром, 6 ноября, на Киевском шоссе разбились две легковушки и грузовик. Об этом сообщили в в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".
Daewoo Lanos, внедорожник Mitsubishi и "Газель" разбились на мокрой дороге на Киевском шоссе.
Очевидец
На кадрах с места аварии видно, как один разбитый легковой автомобиль стоит около поврежденной "Газели", а второй отлетел на несколько метров с места столкновения. Обстоятельства случившегося уточняются.
Информация о пострадавших выясняется.
Ранее на Piter.tv: на Шоссейной автобус влетел в отбойник.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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