  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:45
103
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Газель" и две легковушки столкнулись на Киевском шоссе

0 0

Машины серьезно повредились. Информация о пострадавших выясняется. 

В  воскресенье утром, 6 ноября, на Киевском шоссе разбились две легковушки и грузовик. Об этом сообщили в  в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".

Daewoo Lanos, внедорожник Mitsubishi и "Газель" разбились на мокрой дороге на Киевском шоссе.

Очевидец

На кадрах с места аварии видно, как один разбитый легковой автомобиль стоит около поврежденной "Газели", а второй отлетел на несколько метров с места столкновения. Обстоятельства случившегося уточняются.

Информация о пострадавших выясняется. 

Ранее на  Piter.tv:  на Шоссейной автобус влетел в отбойник.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: водители, гибдд, дпс, киевское шоссе, разбились машины, столкнулись три машины
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии