"Газель" и две легковушки столкнулись на Киевском шоссе

Машины серьезно повредились. Информация о пострадавших выясняется.

В воскресенье утром, 6 ноября, на Киевском шоссе разбились две легковушки и грузовик. Об этом сообщили в в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".

Daewoo Lanos, внедорожник Mitsubishi и "Газель" разбились на мокрой дороге на Киевском шоссе. Очевидец

На кадрах с места аварии видно, как один разбитый легковой автомобиль стоит около поврежденной "Газели", а второй отлетел на несколько метров с места столкновения. Обстоятельства случившегося уточняются.

Информация о пострадавших выясняется.

Ранее на Piter.tv: на Шоссейной автобус влетел в отбойник.

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