"Галерея" готовится к открытию

В понедельник, 27 июля, после долго простоя свои двери для посетителей наконец откроет ТРЦ "Галерея". Об этом сообщили "Деловые новости".

В центре откроются лишь те магазины, которые имеют отдельный вход. Внутри установлены санитайзеры и вендинговые аппараты по продаже масок и перчаток. Также уточняется, что туалеты будут работать, а все фуд-корты обтянуты заградительной лентой. Точки общепита смогут работать либо на доставку, либо навынос. Кинотеатр также пока будет закрыт. В некоторых магазинах все еще нельзя будет пользоваться примерочными.

Ранее мы писали, что океанариум откроет свои двери в понедельник.

Фото: Piter.TV