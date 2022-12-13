Morgan Stanley продаст долю в ТЦ "Галерея"

Комплекс в Петербурге стал последним российским активом американской компании.

Американская корпорация Morgan Stanley намерена продать свою долю в петербургском ТЦ "Галерея", и избавиться таким образом от своего последнего российского актива. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на трёх консультантов, работавших с объектом.

Напомним, что Morgan Stanley владеет 50% активов комплекса. В качестве потенциального покупателя рассматривается "ТПС недвижимость", однако какие-либо соглашения по этому поводу стороны ещё не заключали. Ранее американская компания уже продала свою часть столичного ТРЦ "Метрополис" армянскому инвестфонду.

Аналитики оценивают стоимость доли Morgan Stanley в "Галерее" в промежутке от 22,5 до 60 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Global Ports замётся отгрузкой удобрений "Еврохима" через Большой порт Петербурга.

Фото: пресс-служба КГИОП