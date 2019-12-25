Океанариум откроет свои двери в понедельник

Напомним, что океанариум находится в ТРК "Нептун".

В понедельник, 27 июля, в Петербурге откроются торговые центры, а это значит, что и океанариум может наконец-то принять первых, после долгого перерыва, посетителей.

За животными, которые остались без внимания петербуржцев и туристов в ТРК "Нептун", ухаживали в привычном для них режиме. С 27 июля океанариум будет работать в штатном режиме с 10 утра до 8 вечера. Однако отмечается, что пока что шоу-программы проводить не будут, так же как и групповые экскурсии. В океанариум будут пускать не больше пяти человек разом. Все желающие должны соблюдать дистанцию и использовать СИЗ.

Ранее мы писали, что петербургские турфирмы могут открыться одновременно с кафе и ресторанами.

Фото: vk.com/aquarium_spb