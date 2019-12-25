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Петербургские турфирмы могут открыться одновременно с кафе и ресторанами
Сегодня, 19:56
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smirenny

Петербургские турфирмы могут открыться одновременно с кафе и ресторанами

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ТЦ откроются с 27 июля.

В четверг, 22 июля, поступила информация, что вместе с торговыми центрами 27 июля могут открыться и туристические фирмы. Об этом сообщила "Фонтанка"  со ссылкой на свой источник.

С понедельника также возобновят работу общепиты. Глава правительства Михаил Мишустин рассказал о программе частичной компенсации средств, которые были потрачены на покупку туров по России. Документ, подтверждающий данную информацию, пока подписан не был. 

Ранее мы писали, что Смольный сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в Петербурге.

Фото: pixabay

Теги: ограничительные меры, торговые центры, турфирмы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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