ГМЗ "Царское Село" изменил график работы на новогодних каникулах

Также все желающие могут в любой день провести время на катке, который открыли на Треугольной площади.

Стало известно, как будут работать парки и музеи в Царском Селе в период Новогодних праздников. График опубликовали в Telegram-канале музея-заповедника.

31 декабря петербуржцы смогут гулять по Екатерининскому, Александровскому и Баболовскому паркам с 7 утра до 9 вечера. А вот дворцы в Пушкине, а также Ратная палата, павильон "Арсенал", выставка "Придворный экипаж в Царском Селе", Дворцовая церковь будут ждать посетителей только со 2 января. Они будут работать без выходных до 8 января.

Также все желающие могут в любой день провести время на катке, который работает на Треугольной площади. Ледовая арена открывает в 12:00, а закрывается в 21:00.

Ранее на Piter.tv: в музее Кунсткамера до 30 декабря можно пройти квест "От пиктограммы до QR-кода".

Фото: ГМЗ "Царское Село"