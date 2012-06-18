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ГМЗ "Царское Село" изменил график работы на новогодних каникулах
Сегодня, 18:59
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ГМЗ "Царское Село" изменил график работы на новогодних каникулах

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Также все желающие могут в любой день провести время на катке, который открыли  на Треугольной площади.

Стало известно, как будут работать парки и музеи в Царском Селе в период Новогодних праздников. График опубликовали  в  Telegram-канале музея-заповедника.

31 декабря петербуржцы смогут гулять по Екатерининскому, Александровскому и Баболовскому паркам с 7 утра до 9 вечера. А вот дворцы в Пушкине, а также Ратная палата, павильон "Арсенал", выставка "Придворный экипаж в Царском Селе",  Дворцовая церковь будут ждать посетителей только со 2 января. Они будут работать без выходных до 8 января. 

Также все желающие могут в любой день провести время на катке, который работает  на Треугольной площади. Ледовая арена открывает в 12:00, а закрывается в 21:00.

Ранее на Piter.tv: в музее Кунсткамера до 30 декабря можно пройти квест "От пиктограммы до QR-кода".

Фото: ГМЗ "Царское Село"

Теги: гмз царское село, как будут работать парки, куда съездить на праздниках, новый год 2023, пушкин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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