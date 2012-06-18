ГМЗ "Царское Село" изменил график работы на новогодних каникулах

Стало известно, как будут работать парки и музеи в Царском Селе в период Новогодних праздников. График опубликовали в Telegram-канале музея-заповедника.
31 декабря петербуржцы смогут гулять по Екатерининскому, Александровскому и Баболовскому паркам с 7 утра до 9 вечера. А вот дворцы в Пушкине, а также Ратная палата, павильон "Арсенал", выставка "Придворный экипаж в Царском Селе", Дворцовая церковь будут ждать посетителей только со 2 января. Они будут работать без выходных до 8 января.
Также все желающие могут в любой день провести время на катке, который работает на Треугольной площади. Ледовая арена открывает в 12:00, а закрывается в 21:00.
Ранее на Piter.tv: в музее Кунсткамера до 30 декабря можно пройти квест "От пиктограммы до QR-кода".
Фото: ГМЗ "Царское Село"
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