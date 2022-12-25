В музее Кунсткамера до 30 декабря можно пройти квест "От пиктограммы до QR-кода"

Посетителям музея предлагают самостоятельно осмотреть экспонаты и выполнить задания.

В музее Кунсткамера до 30 декабря горожане могут принять участие в в квесте "От пиктограммы до QR-кода". Мероприятие проводят к 100-летию со дня рождения историка Юрия Кнорозова, который дешифровал письменность майя. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Посетителям музея предлагают самостоятельно осмотреть экспонаты и выполнить задания. Суть проекта – расшифровать различные виды письменности. Каждый желающий может примерить на себя роль ученого.

Добавим, что квест можно получить бесплатно во входной зоне музея.

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Фото: ВКонтакте / Кунсткамера. Музей антропологии и этнографии (Дарья Патрина)