В Музее железных дорог России открылся каток

Прокат коньков бесплатный, но под денежный залог.

В Музее железных дорог России появился каток. Площадь ледовой арены под открытым небом составляет 1,2 тыс. "квадратов". Одновременно здесь смогут находиться 70 человек. Об этом сообщили в tg-канале "Спб Главный".

Отметим, что вход на каток платный. Стоимость для взрослого составит 200 рублей, для детей до 14 лет — 150 рублей. Билет можно купить на сайте музея.

Здесь есть теплые раздевалки, камеры хранения, помощники-опоры для катания, возможность бесплатной автомобильной парковки, дежурство медицинского персонала, фудтраки с уличной едой. Прокат коньков бесплатный, но под денежный залог. Размеры обуви — от 26 до 47.

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Фото: Телеграм / СПб Главный