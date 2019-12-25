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В Музее железных дорог России открылся каток
Сегодня, 15:44
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В Музее железных дорог России открылся каток

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Прокат коньков бесплатный, но под денежный залог.

В Музее железных дорог России появился каток. Площадь ледовой арены под открытым небом составляет 1,2 тыс. "квадратов". Одновременно здесь смогут находиться 70 человек. Об этом сообщили в tg-канале "Спб Главный".

Отметим, что вход на каток платный. Стоимость для взрослого составит 200 рублей, для детей до 14 лет — 150 рублей.  Билет можно купить на сайте музея. 

Здесь есть теплые раздевалки, камеры хранения, помощники-опоры для катания, возможность бесплатной автомобильной парковки, дежурство медицинского персонала, фудтраки с уличной едой. Прокат коньков бесплатный, но под денежный залог. Размеры обуви — от 26 до 47.

Ранее на Piter.tv: в Кронштадте начались праздничные гуляния.

Фото: Телеграм / СПб Главный

 

Теги: куда сходить в петербурге, ледовый каток, музей железных дорог
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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