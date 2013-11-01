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В Кронштадте начались праздничные гуляния

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В парке "Остров фортов" все желающие могут прокатиться на тюбинговой горке.

В  Кронштадте начался сезон праздничных гуляний. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы администрации Кронштадтского района Андрей Кононов.

В этом году акцент сделали на детских развлечениях, ведь больше всего ждут сказки малыши. Для жителей города и его гостей на Якороной площади и в парке "Остров фортов" засветились огни на елках. По городу курсирует новогодний автобус, который сопровождает веселый оркестр и главные волшебники праздника. В музейно-историческом парке "Остров фортов" работает во всю проект "Морская зимняя сказка". В парковом пространстве открыты фотозоны и тир, работает ярмарка.

В парке "Остров фортов" все желающие могут прокатиться на тюбинговой горке. А после зимних забав можно отдохнуть в кафе. 

Ранее на Piter.tv: в период зимних каникул  жители Петербурга смогут прокатиться на ретропоезде "Лахта".

Фото: Телеграм / Остров Фортов Кронштадт

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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