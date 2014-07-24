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В период зимних каникул  жители Петербурга смогут прокатиться на ретропоезде "Лахта"
Сегодня, 13:23
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В период зимних каникул  жители Петербурга смогут прокатиться на ретропоезде "Лахта"

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Состав будет курсировать ежедневно.

Петербуржцы смогут в период зимних каникул петербуржцы смогут покататься на отреставрированном ретропоезде "Лахта". Он будет делать остановки в оксово, Кавголово, Орехово, на площадке Игора, в Каменногорске и Выборге. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике". 

Поезд будет курсировать ежедневно. В дорогу состав отправляется в 08:30 с Финляндского вокзала. Конечная остановка в Выборге, туда он будет прибывать в 11:45. В сторону Северной столицы ретропоезд тронется в 17:30. Прибытие на Финляндский вокзал в 21:00.

Добавим, что состав будет привлечен для проведения  различных мероприятий от ОЖД. Так, он будет участвовать в "Лыжной стреле".

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Фото: РЖД

Теги: зимние каникулы, зимние развлечения, лахта поезд, отдых в петербурге, ретропоезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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