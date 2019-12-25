В ГД предложили давать бесплатно медикаменты лечащимся от коронавируса дома

На данный момент уже в Петербурге и Москве предоставляют препараты для лечения на дому.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил обеспечивать во всех регионах РФ граждан, которые лечатся от коронавируса дома, медицинскими препаратами за счёт федерального бюджета. Об этом сообщил RT.

Сухарев отметил, что схема лечения дома примерно одинаковая во всех регионах. При этом минимальная цена одного курса составляет более двух тысяч рублей.

На данный момент уже в Петербурге и Москве предоставляют препараты для лечения на дому.

Ранее стало известно, сколько петербуржцев лечится от коронавируса на дому.

Фото: Piter.TV