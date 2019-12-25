Стало известно, сколько петербуржцев лечится от коронавируса на дому

Глава комздрава признал, что лабораторные мощности стоит увеличить.

В Петербурге более 20 тысяч человек лечатся от коронавируса дома. Об этом сообщил на своей странице в "ВКонтакте" председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По словам главы комздрава, при наличии клинической картины респираторной инфекции обязательно должен быть сделан забор мазков на коронавирус. У жителей, которые контактировали с больными COVID-19, но не имеют симптомов, мазки берутся на 8-10 день с момента последнего контакта. При наличии симптомов ― сразу же.

Надо признать, что в городе сохраняется дефицит возможностей лабораторного обследования. Поэтому предпринимаются усилия для того, чтобы увеличить и число лабораторий, и их мощности. сказал Лисовец.

В ближайшее время в Петербурге увеличат число центров компьютерной томография для амбулаторных пациентов. Сейчас их пять, на этой неделе откроется еще три.

Отметим, что согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, количество активных случаев в Северной столице на данный момент составляет 17458.

В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 715 человек.

Фото: Piter.TV