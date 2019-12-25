В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 715 человек

Из городских стационаров выписали 390 человек.

За последние сутки в России подтвердили 17 347 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 4807 (27,7%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 715 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 127. За последние сутки подтверждена смерть 219 пациентов. В Петербурге не зарегистрировали новые смерти от COVID-19, в Ленобласти зафиксировано 6 смертей.

За последние сутки из больниц выписали 7 574 пациентов, в том числе 390 человек в Петербурге и 33 – в Ленинградской области.

Фото: Piter.TV