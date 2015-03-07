Фрунзенский суд заблокировал сайты с латвийскими консервами

Суд закрыл доступ к шпротам из ЕС

В Северной столице продолжается борьба с санкционной продукцией: Фрунзенский районный суд Петербурга вынес вердикт о блокировке интернет-ресурсов, которые предлагали пользователям приобрести товары из стран Евросоюза, в том числе знаменитые балтийские шпроты. Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, под запрет попали сразу 12 ссылок, где можно было заказать не только рыбные консервы, но и другую продукцию, ввоз которой в Россию ограничен действующим законодательством.

Судьи установили, что на указанных сайтах в открытом доступе находилась информация о продаже товаров из Латвии и Эстонии, а также реклама сыров и красной икры европейского производства. По мнению представителей Фемиды, свободный доступ к подобным предложениям нарушает права неопределенного круга лиц и противоречит нормам продовольственной безопасности. В связи с этим административные иски были удовлетворены в полном объеме, а информация признана запрещенной к распространению на территории РФ.

История с ограничениями на ввоз прибалтийских консервов тянется еще с 2015 года, когда Россельхознадзор запретил поставки продукции с 31 эстонского и 44 латвийских заводов. Позднее в том же году правительство ввело тотальное эмбарго на латвийские шпроты из-за нарушений маркировки. Хотя в 2017 году часть ограничений была снята, с 20 января 2025 года в России ужесточили контроль за ввозом животноводческой продукции из ЕС, включая сыры.

Фото: Piter.TV