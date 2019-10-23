Выход фильма на большие экраны запланирован на 13 февраля 2020 года.

Фильм Роберта Земекиса "Форрест Гамп" впервые выйдет в российский прокат. Картину покажут на языке оригинала с субтитрами в 180 кинотеатрах более чем в 60 городах РФ. Об этом сообщает издание "Медуза".

Выход "Форрест Гампа" на большие экраны запланирован на 13 февраля 2020 года. Премьера фильма в Америке состоялась в 1994 году. Он победил в шести номинациях "Оскар" и выиграл три "Золотых глобуса".

Повествование ведется от лица главного героя Форреста Гампа, слабоумного безобидного человека с благородным и открытым сердцем. Он рассказывает случайным прохожим историю своей необыкновенной жизни.

Фантастическим образом герой превращается из инвалида в известного футболиста, героя войны и преуспевающего бизнесмена. Он становится миллиардером, но остается таким же бесхитростным и добрым человеком. Форреста ждет постоянный успех во всем. Он влюбляется в девочку, с которой дружил еще в школе, но взаимность приходить к нему слишком поздно.

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Видео: YouTube / Трейлеры к фильмам