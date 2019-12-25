"Форд" вылетел на трамвайные рельсы на проспекте Стачек

Об этом сообщили в соцсетях.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, вечером в пятницу, 22 мая, на проспекте Стачек произошло ДТП.

По словам свидетелей, водитель "Форда" дернул руль и выехал на рельсы. Трамваи в сторону Автово стоят. Спасательные службы на месте. Причины аварии неизвестны, в каком состоянии находится водитель – тоже. Как отметил один из петербуржцев в комментариях, врачи скорой помощи сказали, что водитель трезв. Однако достоверной информации о случившемся пока нет.

Ранее мы писали, что на Приморском шоссе сгорел автомобиль.

Фото: pixabay