"Форд" вылетел на трамвайные рельсы на проспекте Стачек

Как сообщили очевидцы в соцсетях, вечером в пятницу, 22 мая, на проспекте Стачек произошло ДТП.
По словам свидетелей, водитель "Форда" дернул руль и выехал на рельсы. Трамваи в сторону Автово стоят. Спасательные службы на месте. Причины аварии неизвестны, в каком состоянии находится водитель – тоже. Как отметил один из петербуржцев в комментариях, врачи скорой помощи сказали, что водитель трезв. Однако достоверной информации о случившемся пока нет.
Ранее мы писали, что на Приморском шоссе сгорел автомобиль.
Фото: pixabay
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