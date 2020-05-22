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Видео: на Приморском шоссе сгорел автомобиль

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По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Днем в Приморском районе загорелся автомобиль. Пожар сняли на видео проезжающие мимо водители.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании поступило в 15:58. В 2 км от поселка Лисий Нос в сторону города пламя охватило "Пежо". Легковой автомобиль полностью сгорел.

Пожар ликвидировали в 16:32. По словам очевидцев, водители постарались потушить авто своими огнетушителями, но это оказалось безрезультатно.

Сведений о пострадавших не поступало. 

Ранее на трассе М-11 под Новгородом сгорела фура. 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: автомобиль, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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