Видео: на трассе М-11 под Новгородом сгорел грузовик

Утром 22 мая на 557 км трассы М-11 столкнулись два грузовых автомобиля. Подробности рассказала пресс-служба ГУ МЧС по Новгородской области.
Инцидент произошел в 11:18. В результате аварии одна из машин загорелась, в фуре находилась пищевая продукция. Открытое горение ликвидировали в 12:05. На место выехали экстренные службы.
В результате ДТП пострадал один человек. Во время пожара трассу временно пришлось перекрыть. Работы продолжаются.
Накануне на севере КАД Петербурга сгорела "Газель".
Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK
Фото: МЧС53 Новгородская область / VK
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