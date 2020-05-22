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Видео: на трассе М-11 под Новгородом сгорел грузовик

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Один человек пострадал.

Утром 22 мая на 557 км трассы М-11 столкнулись два грузовых автомобиля. Подробности рассказала пресс-служба ГУ МЧС по Новгородской области.

Инцидент произошел в 11:18. В результате аварии одна из машин загорелась, в фуре находилась пищевая продукция. Открытое горение ликвидировали в 12:05. На место выехали экстренные службы.

В результате ДТП пострадал один человек. Во время пожара трассу временно пришлось перекрыть. Работы продолжаются. 

Накануне на севере КАД Петербурга сгорела "Газель". 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Фото: МЧС53 Новгородская область / VK

Теги: дтп, новгородская область, трасса м-11, фура
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

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