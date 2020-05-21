Видео: на севере КАД сгорела "Газель"

Спасатели не успели приехать на место: машина полностью сгорела.

Днем 21 мая на КАД загорелась "Газель". Очевидцы поделились снимками черного дыма в социальных сетях.

Инцидент произошел на КАД у съезда на проспект Культуры. Огонь полностью охватил транспортное средство, причины возгорания неизвестны. О пострадавших не сообщается. Судя по комментариев автора одного из видео, в конце "Газель" пытались потушить огнетушителем, но было уже поздно. Автомобиль полностью сгорел.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Невском районе пешеход побежал на "красный" и попал под колеса сразу двух машин.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"