В Невском районе пешеход побежал на "красный" и попал под колеса сразу двух машин

Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Днем 21 мая в Невском районе Петербурга произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

Возле дома №17 на Ивановской улице 40-летний мужчина, перебегая дорогу на красный сигнал светофора, попал под колеса ВАЗ под управлением 39-летнего водителя. От удара пешехода откинуло под колеса другого автомобиля LADA Vesta, управлял которым 24-летний мужчина. Инцидент попал на камеру видеорегистратора.

В результате ДТП пешехода увезли в больницу в тяжелом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Киришском районе водитель погиб при столкновении с бензовозом.

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