"Фольксваген" перевернулся на крышу на Московском шоссе

Причина такого переворота неизвестна.

С утра на Московском шоссе одиноко лежит перевернутый на крышу Volkswagen, присылают очевидцы видео в паблик "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте. Как машина попала в такое положение, где другие участники аварии и есть ли пострадавшие, остается загадкой.

"С утра уже валяются", – Ksyusha Svetlova

"видимо занесло, потом он в отбойник и на крышу... Как то так, но скорость была хорошая", – Roman Safron-Off

"уникумы у которых мозг атрофирован просто нагло вылетают с развязки на Моссковское шоссе, думая что едут по главной дороге, и им наплевать, что машина идущая в первом ряду, по Моссковскому шоссе со скоростью 60-80 км/час сразу не останавливается. И вот такое я вижу там каждый день", – Vladimir Motylev

Больше пользователей интересовало, куда так быстро исчезли номерные знаки с автомобиля.

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Фото: Maria Skachkova, ВКонтакте