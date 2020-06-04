"Фиорентина" хочет приобрести Алексея Миранчука

В нынешнем сезоне полузащитник забил девять голов во всех турнирах.

Как сообщает портал Betting Insider, полузащитник "Локомотива" и сборной России по футболу Алексей Миранчук может перейти в итальянскую "Фиорентину".

По информации источника, представители клуба уже контактировали насчет возможного трансфера игрока со скаутом "железнодорожников" Андреем Лосюком, находившемся в Италии, а также с агентом полузащитника Вадимом Шпиневым. На данный момент неизвестно, какую сумму "Фиорентина" готова предложить "Локомотив" за переход Миранчука.

Напомним, Алексей Миранчук играет в "Локомотиве" с 2013 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 24 матча и забил девять голов во всех турнирах.

Ранее мы писали об интересе "Барселоны" к Алексею Миранчуку.

Видео: YouTube / EGOR