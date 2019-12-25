Президент "Барселоны" одобрил трансфер Алексея Миранчука

Полузащитника сборной России оценивают в 20 млн евро.

По информации издания Don Balon, "Барселона" хочет приобрести этим летом полузащитника московского "Локомотива" и сборной России Алексея Миранчука.

В связи с финансовым кризисом на фоне пандемии коронавируса руководство каталонского клуба сосредоточит свое внимание на недорогих игроках. Трансфер Миранчука оценивается в 20 миллионов евро. Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу одобрил возможность перехода полузащитника.

Напомним, Алексей Миранчук играет в "Локомотиве" с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел 24 матча и забил девять голов во всех турнирах.

Ранее были слухи, что Алексеем Миранчуком интересуется итальянский "Ювентус".

Фото: fclm.ru