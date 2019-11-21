"Ювентус" готов купить российского футболиста

Игрок забил два гола в ворота туринского клуба в матчах Лиги чемпионов.

Полузащитник московского"Локомотива" Алексей Миранчук может стать игроком туринского "Ювентуса". Об этом сообщает Sport Mediaset.

По информации СМИ, итальянский клуб планирует подписать игрока в летнее трансферное окно. Предварительные соглашения уже достигнуты. Для железнодорожников, у которых контракт с игроком истекает в 2021 году, это шанс выручить за игрока неплохие деньги. По некоторым данным, за братьев Миранчуков "Локо" хочет выручить около 100 млн евро.

Напомним, что Миранчук забил два гола в ворота туринского клуба в матчах Лиги чемпионов. Ранее нечто подобное делали Криштиану Роналду и Маттейс де Лигт, ныне выступающие за "Ювентус".

Видео: YouTube/RK27