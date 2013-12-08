"Филадельфия" одержала победу над "Колорадо", Проворов отдал передачу

Россиянин оформил 11 ассистов в нынешнем сезоне НХЛ.

"Филадельфия" одержала победу над "Колорадо" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Уэллс Фарго-центр" в Филадельфии.

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов помог своей команде одержать победу. Россиянин поучаствовал в голевой атаке, в результате которой хозяева забросили четвертую шайбу.

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Проворов провел 26 матчей, забросил одну шайбу и отдал 11 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что передача Кузнецова помогла "Вашингтону" обыграть "Эдмонтон".

Видео: YouTube / SPORTSNET